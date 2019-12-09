Екатерине Варнаве – 35: самые откровенные фото запрещенной в Украине звезды Comedy

Звезда российского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава 9 декабря отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать самые откровенные фото артистки и напомнить, почему она попала в "черный список" в Украине (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

24 Канал

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава родилась в Москве 9 декабря 1984 года. Почти сразу ее семья переехала в Германию, куда ее отец-военный был командирован по службе. В 1991 году семья вернулась в Москву.

С самого раннего детства Катя занималась танцами, но в 14 лет получила травму и о профессиональной карьере в хореографии ей пришлось забыть.

instagram/kativarnava

Во время учебы в вузе девушка участвовала в студенческом КВН. Первой командой Екатерины Варнавы стал коллектив "Свои секреты", а через два года она перешла в состав "Сборной малых народов".

Благодаря КВН артистку заметили – Екатерина была приглашена в юмористическое телешоу Comedy Woman, которое стало главным проектом в карьере Варнавы.

Кроме того, артистка почти четыре года вела на "Новом канале" в Украине шоу "Хто зверху?" и "СуперИнтуиция". Варнава работала на украинском телевидении вплоть до 2017 года, пока ей не запретили въезд в страну на пять лет.

пресс-служба "Нового канала"

Варнава также попала в "черный список" Министерства культуры Украины, что означает запрет показа программ с участием артистки на украинском телевидении. В базе "Миротворца" Варнава значится еще с 2017 года.

Оказалось, что Comedy Woman, включая Екатерину Варнаву, после оккупации Крыма Россией гастролировали на полуострове.

"Мое детство прошло в Крыму, в том, который еще относился к Украине. Это то место, где я проводила время на море. Это место я очень люблю. Когда мы поехали на гастроли в Крым, никто не мог предположить, что это все примет такую форму, – рассказала телеведущая в передаче "А поговорить?".

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Также она рассказала, что Киев – один из ее любимых городов и она даже хотела купить здесь квартиру.

В своем Инстаграм Екатерина Варнава часто делится пикантными фото.

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

instagram/kativarnava

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава поделилась с поклонниками пикантным фото. Так, на нем звезда позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела руками.

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