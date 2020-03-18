Экс-жена писателя и политика Эдуарда Лимонова, актриса Екатерина Волкова высказалась в связи с его кончиной.

Так, звезда опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Она отметила, что умер отец ее детей.

Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова Фото: kulturologia.ru

"После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют", – написала Волкова. К слову, она сопроводила пост грустными хэштегами "у нас была прекрасная эпоха", "это я, Эдичка", "любимый", "потеря", "наш папа".

Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов с детьми Фото: passion.ru

Отметим, что поклонники актрисы выразили ей свои соболезнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов из-за с осложнений после операции.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!