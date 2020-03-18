Экс-жена писателя и политика Эдуарда Лимонова, актриса Екатерина Волкова высказалась в связи с его кончиной.
Так, звезда опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Она отметила, что умер отец ее детей.
Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова
Фото: kulturologia.ru
"После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют", – написала Волкова. К слову, она сопроводила пост грустными хэштегами "у нас была прекрасная эпоха", "это я, Эдичка", "любимый", "потеря", "наш папа".
Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов с детьми
Фото: passion.ru
Отметим, что поклонники актрисы выразили ей свои соболезнования.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов из-за с осложнений после операции.
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