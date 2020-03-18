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18 марта • обновлено в 11:28
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Екатерина Волкова отреагировала на смерть Лимонова: прошу не звонить

1.7т
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Экс-жена писателя и политика Эдуарда Лимонова, актриса Екатерина Волкова высказалась в связи с его кончиной.

Так, звезда опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Она отметила, что умер отец ее детей.

Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов

Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова

Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова

Фото: kulturologia.ru

"После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют", – написала Волкова. К слову, она сопроводила пост грустными хэштегами "у нас была прекрасная эпоха", "это я, Эдичка", "любимый", "потеря", "наш папа".

Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов с детьми

Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов с детьми

Фото: passion.ru

Отметим, что поклонники актрисы выразили ей свои соболезнования.

"Была прекрасная эпоха": Волкова отреагировала на смерть Лимонова
"Была прекрасная эпоха": Волкова отреагировала на смерть Лимонова

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов из-за с осложнений после операции.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Эдуард Лимонов
Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
не бойся, не позвоним....
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