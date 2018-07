"Всем не угодишь": балерина Екатерина Кухар о покорении зарубежной публики и секретах красоты

Мы встречаемся с примой-балериной и судьей шоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар в 9:30 утра, в ресторане возле Национальной оперы Украины, через час у нее по плану начинаются репетиции.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATELбалерина рассказала, чем современный балет отличается от классического, о театральном дресс-коде, отношениях с мужем с Александром Стояновым и планах на лето.

- Катерина, в этом году вам во второй раз выпала честь быть в жюри на государственном экзамене в Парижской балетной консерватории. Какие у вас критерии?

- Французская школа одна из старейших балетных школ мира, она очень закрытая, у каждой школы есть свои особенности в хореографии и исполнении, что в двойне усиливало мой интерес к этим экзаменам. Первыми сдавали госэкзамен ученицы примы-балерины Гранд Опера Изабелы Сьяраволы. После урока классики они должны были исполнить обязательную для них вариацию из балета "Пахита", в конце которого было итальянское фуэте. Когда началось обсуждение, мы с членами жюри отметили, что в этом году девочки не очень хорошо справились с этим элементом. Мы были сильно этому удивлены т.к. Парижская балетная школа всегда славилась работой сильных ног и искусной работой на пуантах. Они работают ногами как кошачьими лапками.

- У вас в жизни были неудачные экзамены или пробы?

- Наверное, не было, если не могу вспомнить (улыбается). Я тревожно-ответственный человек. Я всегда очень волновалась перед экзаменами, будь то экзамен по истории, госэкзамен по классике либо сдача на права.

- Если говорить о классическом и современном балете, какая между ними главная разница?

- В классическом балете все мышцы тела должны уметь максимально расслабляться и быстро собираться. В современной хореографии - полная противоположность. Мышцы часто полностью расслабленные: тело должно быть, как пластилин. В классике нет расслабления совсем – мы работаем строго по школе. В современной хореографии нет правил и определенных стандартов. Ты отталкиваешься от своего тела, чувств, пластичной работы. Мышцы должны уметь максимально расслабиться. А вот артисты классического балета испытывают огромное неудобство от этого. В классической школе расслаблять мышцы не учат, они постоянно у нас в работе. Те, кто танцует классику, могут освоить модерн. Те кто танцует модерн, вряд ли уже когда-нибудь смогут освоить классику.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

- Что больше всего восхищает вас в вашей профессии?

- Возможность переживать и доносить до зрителей судьбы и жизни различных героев. Те роли, которые я проживаю на сцене, в обычной жизни я не могу себе их позволить: это и Кармен, Мавка, Белоснежка, Маргарита. Для меня как для актрисы, помимо оваций, цветов, и музыки, в которой я купаюсь, важно переживать разные эмоции.

- С мужем Александром Стояновым вы объездили со спектаклями много стран. Чем европейский, американский зритель отличается от украинского?

- В каждой стране своя ментальность. Каждый зритель очень индивидуален. Например, когда мы танцевали в Омане, на протяжении всего спектакля стояла гробовая тишина. Бурных аплодисментов мы дождались только в конце спектакля. Весь спектакль мы были в каком-то напряжении, недопонимании: мы не знали, нравится ли зрителю то, что происходит на сцене. У итальянцев и испанцев благодаря их темпераменту – все наоборот. Не успел выйти нас сцену, сделать какой-то элемент, а они уже кричат "браво". Начинают хлопать, топать. В Париже я ходила на вечер известного хореографа Джерома Роббинса. Он ставил спектакли когда-то на Михаила Барышникова, также балет "In the Nigh" на музыку Фредерика Шопена и "The Four Seasons". Будучи на спектакле, я для себя отметила, что зритель во Франции также начинает топать. Ногами создается акустический эффект. Что касается американского зрителя, то у меня было удивление полгода назад. Несколько лет назад, в Сиэтле, я смотрела "Щелкунчик" в постановке Баланчина и тогда зритель очень сильно смеялся в первом акте, когда мышки вылезали. Но когда я приехала в этот же город, исполнять "Жизель", то у зрителей была довольна странная реакция, когда Альбер, пытаясь обмануть Жизель, выдергивал лепестки из ромашки, а Жизель этого не видела. Спектакль "Жизель" нравится зрителям еще потому, что публика в зале является единственным участником, который видит абсолютно все, что происходит на сцене. Только зритель понимает всю драму происходящего. Мне было странно, когда во время сложного драматического спектакля, зрителей веселил такой момент. Возможно, зритель пришел на спектакль, не совсем понимая, о чем он.

- Еще где-то в мире существует строгий театральный дресс-код?

- Исходя из моей практики, к сожалению, должна сказать, что дресс-код существует мало где. Страны, в которых балет считается важным событием или выходом в свет, это Швейцария, Италия и Франция. В Швейцарии основная публика – это люди в возрасте, пожилые дамы, которые имеют возможность выгулять свои бриллианты, сделать укладки. Я с умилением наблюдаю за этой публикой, потому что мне бы хотелось в своей старости выглядеть также и именно так проводить свое время. Мы стараемся нашей украинской публике привить такое же отношения. На наших мероприятиях зачастую красные дорожки, пресс-воллы, чтобы стимулировать женщин выглядеть элегантно. Пресса освещает наши мероприятия, а потом выкладывает фотографии, на которых зрители могут найти себя рядом со звездными гостями.

А что чаще всего зрители, коллеги спрашивает об Украине?

- Всегда интересует общее состояние у нас в стране. После трагических событий, многие поддерживают нас и сопереживают. Это безумно приятно. Раньше нас с Россией не идентифицировали, относились как к бывшему Советскому союзу. Вопросы были про Шевченко, Кличко, потом про Ющенко. А вот сейчас начали понимать, но это я говорю о большой массе людей.

- Вы вместе с Александром на сцене около 10 лет. Насколько вам сложно танцевать с другими партерами?

- Те спектакли, которые представлены в репертуаре нашего театра, мы с Александром танцевали около 100 раз. Было такое, что мы пришли утром в театр и нам сказали, что кто-то "сломался" и теперь вечером танцуем мы. Мы с легкостью вышли на сцену и отыграли безупречно спектакль. Видимо сработали еще эмоции неожиданности, так как спектакль прошел на одном дыхании. С Александром я вообще не волнуюсь ни о чем, ни о каких технических моментах. Я с закрытыми глазами доверяю ему в поддержках и во всех вращениях. Конечно, когда приезжает новый партнер, нужно пристраиваться и это требует физических затрат, больше времени для подготовки. У нас в балете говорят: "Вы должны притереться". И это действительно так. У каждой балерины есть свои специфические особенности. Есть и нюансы, которые необходимо отработать. Нужно сделать много элементов вращения, для того чтобы почувствовать ось балерины. Нужно сделать много верхних поддержек, чтобы почувствовать ее вес, прыжковой толчок.

Екатерина Кухар и Александ Стоянов Фото: пресс-служба

- Екатерина, какая вы в быту? Что любите делать по дому?

- Я мечтаю, что однажды запишусь на кулинарные курсы (улыбается). Перед тем, как покупать овощи и фрукты, я всегда нюхаю, не искусственное ли они. За границей ни одна клубника не пахнет так, как наша. Если говорить о Провансе, то еда там культ. Удивляет, как в бакалейных лавках заворачивают овощи и фрукты. Продавцы как будто вкладывают в каждый продукт всю свою любовь. Я очень люблю домашний уют. Меня к этому приучила еще моя бабушка. Она всегда окружала себя красотой: на поддоннике цвели фиалки, а на столе всегда стояли свежие цветы. По утрам бабушка делала маски для лица. Я люблю, когда у меня дома убрано, чисто, везде порядок. Правда, сейчас моя квартира напоминает большой шкаф и магазин игрушек (улыбается). С двумя детьми очень сложно держать порядок в квартире. Мне это стоит больших усилий. Когда я прихожу с работы, не могу расслабиться, пока не уберу то, что меня раздражает, и поставлю подушки на диване так, как мне нравится. Когда у меня все, по-моему, личному фэн-шую, только тогда я могу сесть, зажечь аромасвечку, налить бокал вина и расслабиться.

- На что не жаль потратить денег?

- Раньше я была жутким шопоголиком. Моя первая зарубежная поездка с гастролями была в Японию. Потом была Швейцария. Там было так много того, чего не было еще у нас, что глаза разбегались. Все хотелось купить. Ты приезжал из гастролей без денег, но с полными чемоданами. У меня еще такие нестандартные размеры, что я могла ранее одеваться только за рубежом. Недавно я словила себя на мысли, что уже около двух лет – я приверженец украинских дизайнеров. Сейчас они делают красивые, стильные и качественные вещи. Мне нравится текстура: я люблю натуральные ткани, шелка, органзу. Мне ближе то, что сейчас продают на нашем рынке. Сейчас уже француженки не считаются эталоном. Мне кажется наши женщины впереди планеты всей. Украинки – заметны издалека. Когда я гуляю по Парижу, то часто ловлю восторженные взгляды, получаю комплименты. Учитывая, то что представляю не только себя, но и свою страну, старюсь выглядеть идеально.

- В этом году вы снова в жюри "Танців з зірками" на 1+1 . Ваша жизнь как-то изменилась после судейства? С кем-то из жюри или участников поддерживаете дружеские отношения?

- Я со многими поддерживаю прекрасные отношения. Иногда встречаемся. Но из-за насыщенного графика это происходит не часто. Я, наверное, Алену Шоптенко с рождением малыша поздравила последней, так как тогда была на гастролях. Бывает, после работы отключаю телефон, соцсети, чтобы привести мысли в порядок и вздохнуть. Несмотря на то, что мы с Аленой живем на Оболонской набережной, мы никак не можем состыковаться и вместе погулять с детьми. После проекта очень многие стали интересоваться балетом. Приятно слышать от людей, что благодаря мне, они открыли для себя классическое искусство и оперный театр. Для артиста – это лучшая награда, бальзам на душу. На днях, когда я летела из Парижа, шесть человек всамолете подошли ко мне, чтобы сделать селфи. Две недели назад, когда я ходила к своему косметологу, после определенных процедур я надела блайзер и очки – думала меня никто не узнает. Но тут ко мне неожиданно подбегает парень и просит со мной сфотографироваться. Я так корректно старалась ему отказать, говорила, что я сейчас немного не в форме, после косметолога. Но он не поддавался на мои уговоры, рассказывал, что я прекрасно выгляжу.

- Во время проекта кто-то вас критикует, а кто-то соглашается с вашими комментариями. Вы не стараетесь нравиться всем?

- Это вообще мое жизненное кредо. Милой для всех не будешь и всем не угодишь. Я хочу быть собой и выражать свое мнение, к которому прислушиваются во многих странах. Я имею право высказывать свои мысли так, как я это считаю нужным. Я не под кого не подстраиваюсь.

- Какие планы на лето?

- По работе мы должны уехать в Валенсию. Потом выступления в Барселоне и Лос-Анджелесе. После – у нас с Александром мастер-классы. Друзья из Лос-Анджелеса пригласили нас на арендованную виллу на берегу океана. Мы впервые берем с собой сына, чтобы показать ему Диснейленд. Дочка еще маленькая. А педиатры рекомендуют ехать на отдых с маленькими детьми, не меньше чем на 24 дня. Даже минимальная смена климата, сказывается на ребенке.

- Сколько длится отпуск у артистов балета?

- Официальный сезон заканчивается 7 июля и начинается где-то 1 сентября. Но это все официально. Если у меня есть в году две недели для отпуска – то это счастье. Все зависит от востребованности. Бывает, что и официальный отпуск – это не отдых.

- Ваше идеальное место для отдыха?

- Там, где нет интернета, а есть мои дети, море, солнце, зелень, чистый песок и книги. Я очень люблю читать и открывать что-то для себя новое. Большой минус, что нет возможности из-за загруженности окунуться с головой в какую-то литературу.

Екатерина Кухар и Александ Стоянов Фото: пресс-служба

-У вас есть свои правила в вопросе питания? Майя Плисецкая, например, в свое время полностью отказалась от мяса и мучных изделий.

- У артистов балета, как и обычных людей, есть свои правила. Ведь вегетарианцев много не только в балете. Все зависит от специфики человека. Например, моя подруга, с которой я училась в хореографическом училище, однажды удивила меня своим заказом в ресторане. Я заказала апельсиново-грейпфрутовый фреш, а она – фреш лимонный. Когда ей принесли напиток, у меня во рту появилось какое-то неприятное ощущение, как-бы перебор с кислотой. Я не представляю, как можно натощак выпить лимонный фреш. Это не очень хорошо для желудка. Поэтому у каждого есть специфические ритуалы. Свой ежедневный рацион я не могу представить без чашки ароматного кофе с лимоном и кардамоном. Также я пью воду с яблочным уксусом. Меня научила этому моя американская подруга. Моя мамочка, например, тщательно следит за рационом внуков. Она каждый день приезжает к нам, чтобы приготовить свежий суп, мясо и кашу. Я бывает, когда прибегаю с работы голодная, а люблю все свежее кушать, то могу не сдержаться, чтобы не схватить что-то. А мама возмущается и не дает мне этого сделать.

- Правда ли, что вы сами делаете прическу и макияж для спектакля? Вы не доверяете профессионалам?

- В театре сценический грим создают тем, кто танцует характерные партии, например, злых фей, чертиков. Примы себе грим делают сами. Но мужчин премьеров гримируют тоже театральные гримеры. Я макияж всегда делаю себе сама. Театральный грим очень плохо сказывается на состоянии кожи, не дает ей дышать, забивает поры. Еще до моего поколения, ведущие артистки балета отказалась от такого грима. Когда ты за рубежом тебе удобно самому делать макияж, так как ты знаешь свои особенности. Парикмахера я прошу не всегда. В нашем оперном театре есть прекрасный мастер Зинаида Ивановна, которая работала еще с Татьяной Таякиной и сестрами Потаповыми. Только ее рукам я доверяю. Я такая немного балованная артистка, в других театрах я не всегда подпускаю к себе парикмахера, новый человек иногда не может сразу исполнить все требования. Возможно, я уже просто привыкла к одним рукам. Если мне нужно прикрепить какой-то головной убор я прошу об этом Александра. Я никого чужого не пускаю в гримерку перед спектаклем. Поэтому меня одевает и завершает мой сценический образ супруг. Он застегивает и растегивает пачку.

- Расскажите о своем райдере, вы очень капризная?

- В райдере Александра есть шоколад и орешки, у меня – йогурт, аромасвеча и цветы. Это создает нужную атмосферу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что судья "Танців з зірками" Катерина Кухар заинтриговала звездным составом нового сезона проекта.