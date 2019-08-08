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"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

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Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокованарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

"Есть такая штука — осознанное потребление. Это когда ты, допустим, не ешь все всегда подряд, а только тогда, когда по-настоящему хочешь есть. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?", — написала Седокова.

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова

Фото из Instagram

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"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны и написали, что он слишком вульгарный. Также некоторые пользователи раскритиковали внешность певицы.

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото
"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото
"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото
"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото
"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото
"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото
"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова полностью оголилась

Фото из Instagram

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова в откровенном белье

Фото из Instagram

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.

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Персона
Анна Седокова
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