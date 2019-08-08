"Ей бы в порно сниматься!" Полуголую Седокову разнесли за вульгарное фото

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокованарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

"Есть такая штука — осознанное потребление. Это когда ты, допустим, не ешь все всегда подряд, а только тогда, когда по-настоящему хочешь есть. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?", — написала Седокова.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны и написали, что он слишком вульгарный. Также некоторые пользователи раскритиковали внешность певицы.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Анна Седокова полностью оголилась Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Седокова в откровенном белье Фото из Instagram

Анна Седокова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.

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