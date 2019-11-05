"Ей – 38, а мне 90": судья "Танці з зірками" рассказал о молодой любовнице

Знаменитый хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис откровенно рассказал о личной жизни. Избранница танцора младше его на 51 год!

В программе "Жизнь известных людей" 89-летний хореограф признался, что не чувствут себя одиноким, ведь рядом с ним живет его любимая. Ей 38 лет. Правда, имя женщины Григорий не раскрывает, так как она не является публичным человеком.

Григорий Чапкис Instagram

"Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Нужно за кем-то ухаживать, кому-то нужно делать сюрпризы, нужно кому-то высказать. Я не могу сказать, что это моя жена и у нас с ней штамп! Мы живем, но она еще не "созрела". Но она меня принимает таким, какой я есть. Ей – 38, а мне 90!", – говорит Чапкис.

Григорий Чапкис Instagram

По словам хореографа, они с любимой не ощущают разницу в возрасте. Однако свои отношения стараются скрывать от общественности:

"Если я вижу напряженную обстановку – я говорю, это мой администратор, это мой коллега, это моя любимая женщина – в зависимости в какой компании. Я не рекламирую. Но когда, я хочу себе сделать комплимент, говорю: познакомьтесь с моей женой".

Григорий Чапкис Instagram

Григорий Чапкис с сыном Грегором и внучкой Викторией Instagram

Ранее, Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками".

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