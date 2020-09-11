Егорова – Зеленскому: вы делали серьезную ставку на карьеру в Москве

Скандальная телеведущая Снежана Егорова рассказала, как Владимир Зеленский в молодости пытался строить карьеру комика в Москве.

Об этом шла речь в видеообращении артистки к президенту Украины, которое она опубликовала на личном YouTube-канале. По словам Егоровой, когда Зеленский был еще никому не известным – он пришел к ней на шоу, после которого им удалось "поговорить по душам". Тогда Владимир рассказывал ей о своем участии в российском юмористическом проекте КВН и уходе из передачи из-за конфликта с Александром Масляковым, а также о возвращении из Москвы в Кривой Рог (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский. znaj.ua

"Мы познакомились в 2002 году. На тот момент я уже была звездой украинского телевидения и ведущей такого проекта, как "Подъем" на Новом канале. Вас пригласили туда в качестве молодого артиста комедийного жанра, который был мне симпатичен... Когда закончился прямой эфир, мы еще с вами два часа сидели на кухне и разговаривали о том, что происходит в вашей жизни... Тогда вы достаточно серьезную ставку делали на карьере в Москве, но рассказали мне о том, что у вас произошел конфликт с руководителем "КВН" Александром Масляковым. В связи с этим конфликтом вы вынуждены были всей группой уехать в Кривой Рог. Когда вы поняли, что там вам ничего не светит, вы приехали точно так же всей командой завоевывать Киев... Тогда я решила вам помочь и устроила вас, благодаря своим связям, ведущем одного кулинарного шоу... Я хочу вам напомнить об эффекте "бабочки": для того, чтобы в нашей жизни происходили последующие события – нелья переступать через сегоднящний день..." – заявила Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, "ни к чему не стремились в жизни". Бывший муж телеведущей – украинский писатель, актер и телеведущий Антон Мухарский прокомментировал ее заявление.