Егорова – Зеленскому: страна и народ не бубен, в который колотят изо всех сил, у вас – психоз

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова эмоционально обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "прекратить бить по стране и народу, как по бубну".

Также, по словам Егоровой, у Зеленского – нервное истощение и психоз. Свое заявление телезвезда опубликовала на личной странице в Facebook.

Примечательно, артистка пришла к выводу о состоянии здоровья президента Украины, проанализировав его мимику. Она указала, что он находится в тяжелом психологическом пике и напоминает человека, которого загнали в угол.

Егорова "поставила диагноз" Зеленскому. Facebook Снежаны Егоровой

"Всмотритесь внимательно в мимику, которая отражает эмоции страха и бессилия... Я никогда не была враждебна к бывшему коллеге и теперешнему президенту, волею судеб... Думаю, он в тяжелом психологическом пике, на лице отражен и психоз, и невроз и отпечаток затяжного стресса... Когда любого человека загоняют в угол, он начинает бросаться в ответ и готов на все", – высказалась Егорова.

Также она подчеркнула, что Зеленскому необходимо отдохнуть, прокапать курс капельниц и стабилизировать свою нервную систему, иначе он может "наломать дров".

Егорова сделала странное заявление о Зеленском. Facebook Снежаны Егоровой

"В таком тяжелом состоянии он способен наломать много дров... Господин президент! Вы устали! Вам нужен отдых и лечебный сон. Страна и народ – это не бубен и не барабан, в который нужно постоянно колотить изо всех сил... Иногда лучше помолчать", – подытожила Снежана Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Снежана Егорова отличилась очередным заявлением об Украине, которое сделала после местных выборов. Артистка назвала страну "закрытым проектом", ведь, по ее словам, государства у народа не осталось.