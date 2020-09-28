Егорова – Зеленскому: для вас законы не писаны

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что Владимир Зеленский не выполняет свои обещания, и для него "законы не писаны".

Знаменитость опубликовала видеообращение к президенту на своем YouTube-канале. По ее словам, образованные люди давно поняли, что Зеленский не до конца честен с украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Скорее всего, вы получили финансовые преференции от предыдущей власти. А мы, украинцы, думали, что будет осуществляться правосудие. Вместо этого мы наблюдаем, как вы, Владимир Александрович, проводите свою предвыборную кампанию. Согласно закону, она еще не началась для других кандидатов. Несмотря на то, что вы не честный человек, для вас законы не писаны", – отметила Егорова.

Егорова заявила, что Зеленский не выполняет обещаний. EADaily

Также телеведущая отметила, что за последний год у Зеленского произошла активная внешняя трансформация. По ее мнению, вид президента с каждым днем становится все хуже.

"Это говорит нам о том, что вы находитесь в ситуации постоянного стресса, который вы компенсируете, возможно, с помощью допингов", – добавила Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова рассказала, как Владимир Зеленский в молодости пытался строить карьеру комика в Москве.