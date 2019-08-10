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Егорова сделала откровенное признание о сексе

1.3т Читать материал на украинском

Известная украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова рассказала, чем отличается секс в 20 лет и в 47.

"Могу сказать, что я, не побоюсь этого слова, разбираюсь в этом", – заявила телеведущая в эфире ObozTV.

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На вопрос, секс был круче тогда или сейчас, Егорова ответила: "Могу откровенно признаться, что во взрослом возрасте это намного интересней, потому что это не просто физиология, а уже какие-то иные рычаги, которые добавляют эмоций".

Егорова сделала откровенное признание о сексе

mediananny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Снежана Егорова, которая долго и мучительно расставалась с шоуменом Антином Мухарским, в третий раз собралась замуж. Имя жениха Егорова пока не оглашает.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Снежана Егорова
Место
Украина
Тег
Секс
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