Егорова пожаловалась на угрозы после скандала с "воинами-селюками"

Obozrevatel Люди 08:37, 23.08.2020 Обновлено: 08:45, 23.08.2020

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая недавно заговорила о "селюках, которые общаются на суржике и готовы свою жизнь положить", заявила, что ей и ее детям начали поступать угрозы.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Ведущая также опубликовала отрывок из интервью, где звучала фраза, и обратилась к журналистам и другим гражданам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Настоятельно советую всем вам внести коррективы в опубликованные вами материалы и принести свои извинения за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное – в адрес моих детей", – написала Егорова.

По словам ведущей, все материалы "по факту клеветы, угроз в соц. сетях, формирование заведомо ложной информации и номера телефонов, с которых угрожали неизвестные лица", передали в полицию, а соответствующее заявление внесли в единый реестр досудебных расследований.

"Также дело взято под личный контроль одним из народных депутатов Украины с целю предотвращения насилия над малолетними детьми и борьбы с терроризмом. В связи с чем направлен депутатский запрос, цель которого выяснение всех обстоятельств и участников этого дела", – отметила женщина.

Егорова заявила, что ей угрожают
Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, "ни к чему не стремились в жизни". Бывший муж телеведущей – украинский писатель, актер и телеведущий Антон Мухарский прокомментировал ее заявление.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зеленский – о главных задачах на год: сохранить независимость и закончить войну

Дети должны носить маски наравне со взрослыми: ВОЗ дала новые рекомендации

Лукашенко приказал принять "самые жесткие меры" для защиты Беларуси

В сеть слили видео пыток протестующих в изоляторе Минска. Кадры 18+

Лукашенко заявил, что фото избитых протестующих – постановка