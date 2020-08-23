Егорова пожаловалась на угрозы после скандала с 'воинами-селюками'

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая недавно заговорила о "селюках, которые общаются на суржике и готовы свою жизнь положить", заявила, что ей и ее детям начали поступать угрозы.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Ведущая также опубликовала отрывок из интервью, где звучала фраза, и обратилась к журналистам и другим гражданам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Настоятельно советую всем вам внести коррективы в опубликованные вами материалы и принести свои извинения за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное – в адрес моих детей", – написала Егорова.

По словам ведущей, все материалы "по факту клеветы, угроз в соц. сетях, формирование заведомо ложной информации и номера телефонов, с которых угрожали неизвестные лица", передали в полицию, а соответствующее заявление внесли в единый реестр досудебных расследований.

"Также дело взято под личный контроль одним из народных депутатов Украины с целю предотвращения насилия над малолетними детьми и борьбы с терроризмом. В связи с чем направлен депутатский запрос, цель которого выяснение всех обстоятельств и участников этого дела", – отметила женщина.

Егорова заявила, что ей угрожают Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, "ни к чему не стремились в жизни". Бывший муж телеведущей – украинский писатель, актер и телеведущий Антон Мухарский прокомментировал ее заявление.

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