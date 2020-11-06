Егорова посвятила Украине "некролог" и заявила, что страну "убила независимость"

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, посвятила "некролог" независимой Украине.

Так, на личной странице в Facebook Егорова отметила, что "молодое тело Украины убила смертельная болезнь – независимость".

Также Егорова указала "даты жизни Украины" – 1991 - 2014 гг. Таким образом она намекнула, что страна "умерла" после событий Революции Достоинства и начала войны на Донбассе.

"Некролог: молодое здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость", – написала телеведущая.

Ее высказывание вызвало ажиотаж в сети – многие раскритиковали артистку за ее слова, и она опубликовала второй пост, в котором "осадила" хейтеров.

"Всех чертей, активистов, нациков, рагулей и прочих умственно-отсталых прошу не беспокоить... Я не дипломированный врач и не могу помочь вам излечиться", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Снежана Егорова отличилась очередным заявлением об Украине, которое сделала после местных выборов. Артистка назвала страну "закрытым проектом", ведь, по ее словам, государства у народа не осталось. Также она проанализировала мимику президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что у него "психоз и невроз".