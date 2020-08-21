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Егорова об украинских героях: мне не нравятся эти селюки, готовые отдать свою жизнь

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
5,2 т.
Егорова сделала скандальное заявление об украинских героях

Егорова сделала скандальное заявление об украинских героях.

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, ни к чему не стремились в жизни.

Своими мыслями женщина поделилась в интервью программе "ПРЯМО_TALK". Телеведущая отметила, что ее не устраивают образы героя и антигероя, которые предлагают украинцам в послемайданное время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Какая собой ничего не представляет?" – отметила Егорова.

Снежана Егорова в программе "ПРЯМО_TALK"

Снежана Егорова в программе "ПРЯМО_TALK" скриншот

По ее словам, такие люди просто готовы жертвовать своей жизнью, ведь ничему не научились и ни к чему не стремились. Телеведущая сравнила их с наркоманами, которые готовы отдать последнее за дозу.

"Возможно, это подвиг, возможно – высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни, поэтому хочет распорядиться ею кое-как. Нас приучают к позиции жертвы, к тому, что мы должны отдать свою жизнь. Это не нормально", – добавила Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егорова заявила, что на Майдане в палатках делали аборты женщинам, которые оказывали сексуальные услуги протестующим.

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УкраинаСнежана Егорова
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