Егорова об украинских героях: мне не нравятся эти селюки, готовые отдать свою жизнь

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что люди, готовые сложить голову за Украину, ни к чему не стремились в жизни.

Своими мыслями женщина поделилась в интервью программе "ПРЯМО_TALK". Телеведущая отметила, что ее не устраивают образы героя и антигероя, которые предлагают украинцам в послемайданное время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые общаются на суржике, и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Какая собой ничего не представляет?" – отметила Егорова.

Снежана Егорова в программе "ПРЯМО_TALK" скриншот

По ее словам, такие люди просто готовы жертвовать своей жизнью, ведь ничему не научились и ни к чему не стремились. Телеведущая сравнила их с наркоманами, которые готовы отдать последнее за дозу.

"Возможно, это подвиг, возможно – высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни, поэтому хочет распорядиться ею кое-как. Нас приучают к позиции жертвы, к тому, что мы должны отдать свою жизнь. Это не нормально", – добавила Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егорова заявила, что на Майдане в палатках делали аборты женщинам, которые оказывали сексуальные услуги протестующим.

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