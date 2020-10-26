Егорова об Украине после выборов: у нас нет государства, мы обрели независимость от здравого смысла

Скандальная телеведущая Снежана Егорова отличилась очередным заявлением об Украине, которое сделала после местных выборов в стране.

Артистка назвала Украину "закрытым проектом", ведь, по ее словам, государства у народа не осталось. Также Егорова добавила, что страна "обрела независимость от здравого смысла". Об этом шла речь в эфире канала "Наш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это катастрофа, это беда. На мой взгляд проект "Украина" закрыт, вот вообще априори закрыт. У нас давно нету государства, нет четкой позиции куда мы движемся, нет нормальных адекватных лидеров, которые могут взять это все под собственный контроль. Власть начала издеваться над собственным народом, эти "рагули" взросли, когда Украина обрела независимость от здравого смысла", – высказалась Снежана Егорова.

По словам телеведущей, в стране с каждым годом жизненная ситуация только ухудшается.

"Я занимаю достаточно активную гражданскую позицию и в этот тяжелый период я предпочитаю быть вместе со своим народом. Я слышу, что говорят на улице и пытаюсь донести позицию народа, а не позицию политических "бультерьеров", которые на ТВ устраивают "гладиаторские бои". Людям обещают улучшение жизненной ситуации, однако на самом деле с каждым годом мы видим только ухудшение. Когда я поняла, что явка на выборы – невероятно низкая, когда я увидела, как организованы эти выборы, я подумала, что "когда рагули берутся за дело – мы видим "высокий уровень игры", – подытожила Егорова.

Отметим, Снежана Егорова неоднократно делала странные заявления об Украине, Евромайдане, войне на Донбассе и украинцах.

В частности, она заявляла, что на Майдане в Киеве в палатках делали аборты женщинам, оказывающим сексуальные услуги протестующим.

Позже телеведущая назвала события Революции Достоинства "кровавым банкетом" ы "корпоративчиком".

Также она отличилась заявлением и о героях Украины, в частности тех, кто отдал свою жизнь во время вооруженного конфликта на Донбассе, назвав их "селюками, разговаривающими на суржике".

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