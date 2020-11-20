Егорова – о ситуации в Украине: власть неистово издевается над своим народом

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, заявила, что действующая власть "издевается над народом", принимая нерациональные решения по борьбе с коронавирусом в стране.

Так, артистка раскритиковала инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля отслеживать контакты украинцев с помощью QR-кодов, а также идею оборудования временных госпиталей для больных COVID-19 в непригодных для этого помещениях – к примеру, во Дворце спорта в Киеве. Об этом шла речь в прямом эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На мой взгляд, довести страну до такого состояния, в котором мы все сейчас находимся – немыслимо. Что вообще происходит? Практически за год пандемии абсолютно ничего не было сделано властью. "Коронавирусный фонд" разграблен, потрачен на дороги. Выбирают какие-то странные места для оборудования госпиталей, как, например, Дворец спорта в Киеве или Морской вокзал в Одессе. Для любого здравомыслящего человека понятно, что эти места – непригодны для этого. В то же время это не понятно людям, которые сидят в Верховной Раде", – эмоционально высказалась Егорова.

Снежана Егорова раскритиковала власть. Скриншот видео

Также телеведущая отметила, что, возможно, люди, стоящие у власти, не понимают всей катастрофы, потому что они полностью обеспечены государством, у них нет проблем с работой или финансами.

"Они живут на полном обеспечении народа Украины, на наши налоги. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем результаты этих действий будут на лицо. Как говорится, по весне мы посчитаем тех котят и цыплят, которые так неистово издеваются над украинским народом. И когда они будут бежать и переворачиваться – будут вспоминать свои поступки", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Снежана Егорова выступила против карантина выходного дня в Украине и заявила, что принципиально отказывается носить медицинскую маску.