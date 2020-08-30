Егорова о "продаже Украины": украинцев купили с потрохами, мы колония, концлагерь

Скандальная телеведущая Снежана Егорова отличилась очередным заявлением об Украине, заявив, что предыдущая власть "продала страну и сделала ее частной компанией в Америке".

Также артистка указала, что якобы видела номер регистрации частной организации, и исходя из этого Украина теперь не является государством и не принадлежит своему народу. Об этом шла речь в прямом эфире на Facebook (смотрите видео в конце новости).

Также Егорова добавила, что практически все правящие органы и структуры, включая Кабмин, министерства, Национальную полицию и другие, также являются частной собственностью. Егорова считает, что "украинцев продали с потрохами вместе с их землей и еще нерожденными детьми".

Свое обращение она адресовала пятому и шестому президентам Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

"Скажите, а хорошо ли вам спится? Мне часто говорят, что я не люблю свою родину. А любите ли вы свою родину так, как я люблю ее и одна ли у нас родина? А правда ли это, что Украина как государство прекратила свое существование? Правда ли то, что Украина является коммерческой частной структурой, зарегистрированной в одном из американских реестров? И номера регистрации прилагаются. Я обнаружила это в сети, в открытом доступе. Все ведомства и в том числе сама Украина принадлежат одному частному лицу. Нас купили с потрохами, с нашей землей, с нашими проблемами, с нашими детьми, которые уже родились или которые еще родятся в Украине", – высказалась Егорова.

Также она подчеркнула, что, по ее мнению, люди, "владеющие Украиной" хотят создать из ее народа дешевую рабочую силу. Ведущая отметила, что за последние пять лет в Украине в 22 раза, по ее словам, выросло количество матерей-одиночек, и якобы это является "спланированным".

"Из Украины хотят создать страну, где женщины будут просто молчать, работать и рожать детей от любых каких угодно шевелящихся или уже нешевелящихся мужиков... Просто создавать дешевую рабочую силу, которой нельзя дать нормальное образование, медицинскую поддержку, напоить их и накормить. Ничего с ними нельзя будет сделать, и они просто будут тупыми рабами, которые будут либо играть в игры, либо работать на полях", – заявила артистка.

Также она обратилась и лично к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Теперь обращаюсь к вам, Владимир Александрович. Вот вы же вроде не глупый человек. Вы когда рвались к власти и делали громкие заявления, вы сами верили в то, что говорили? Или вы нам врали, что собираетесь что-то менять. Если вы пришли к власти и увидели документы, что страна уже продана и народу Украины не принадлежит, так хоть вы нам скажите правду. Что страна продана, она является частной компанией, так исторически сложилось. Мы колония, концлагерь...".

Отметим, Снежана Егорова неоднократно делала странные заявления об Украине, Евромайдане, войне на Донбассе и украинцах.

В частности, она заявляла, что на Майдане в Киеве в палатках делали аборты женщинам, оказывающим сексуальные услуги протестующим.

Позже телеведущая назвала события Революции Достоинства "кровавым банкетом" ы "корпоративчиком".

Также она отличилась заявлением и о героях Украины, в частности тех, кто отдал свою жизнь во время вооруженного конфликта на Донбассе, назвав их "селюками, разговаривающими на суржике".

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