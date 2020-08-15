Егорова о Майдане: в палатках делали аборты женщинам, которые обслуживали протестующих

Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова заявила, что на Майдане в палатках делали аборты женщинам, которые оказывали сексуальные услуги протестующим.

Об этом она сообщила в своем видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, которое опубликовала на странице в Facebook. Во время разговора 48-летняя звезда держала на руках младенца (ролик смотрите ниже).

"По поводу Майдана хочу также сказать о социальных стандартах. Сколько там, в этих палатках, было сделано aбopтов женщинам низкой социальной ответственности, которые благополучно обслуживали сексуальными лacкaмы протестующих, приехавших отовсюду, никудышных и маргинализированных мужчин", – заявила Егорова.

Также телеведущая добавила, что хочет найти пожилых людей, которые стояли на Майдане за справедливость, и спросить, получили ли они все то, о чем мечтали.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое кандальное заявление Егоровой. Ранее она опубликовала свой вариант "правительства Украины". Так, главой МВД, по ее мнению, должен стать Анатолий Шарий, а генеральным прокурором – Андрей Портнов. Однако многие пользователи сети негативно отреагировали на это.

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