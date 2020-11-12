Егорова о карантине в Украине: я не ношу маску и не сдохла, а в и так стране – полная ж*па

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая известна своими скандальными высказываниями на политическую тематику, выступила против карантина выходного дня в Украине и заявила, что принципиально отказывается носить медицинскую маску.

Так, артистка также раскритиковала украинскую власть, назвав депутатов "обезьянами". По ее мнению, локдаун в стране станет "уничтожением" народа. Об этом шла речь в прямом эфире телеканала "Украина 24" в передаче "Ток-шоу №1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я лично вообще против карантина, более того, я принципиально не хожу в маске никуда! Для того, чтобы люди не болели и не умирали, надо не в масках ходить, а поднимать систему медицины, чтобы наши врачи не уезжали работать в другие страны. Мы ходим постоянно по эфирам и сидим там без масок, но если мы еще не сдохли все, значит и люди без масок выживут. И не нужно народ делать идиотами, люди не идиоты!" – заявила телеведущая.

Она отметила, что власть в стране не заинтересована в том, чтоб защищать интересы народа, а старается "уничтожить культуру" и извлечь выгоду для себя.

"Некоторым "обезьянам", которые сидят в Верховной Раде, извините, я не буду политкорректной, неинтересны процессы, которые происходят в стране, где к тому же – кризис и война. Потому что только люди, которые никогда, нигде и ничему не учились, которые не любят других людей, интересуются исключительно вопросом, сколько денег в конвертах они получат за то, что будут лоббировать далекие от народа Украины интересы. Их действия нацелены на уничтожение этого народа, занимаются геноцидом медицины, образования, культуры…" – высказалась Егорова.

Артистка также добавила, что политики "закапывают страну в асфальт", таким образом напомнив о том, что деньги из "коронавирусного фонда" были потрачены на ремонт дорог в стране. При этом, как заявила Снежана Егорова, а общая ситуация в Украине – полная ж*па.

"Люди, которые асфальтом лечат коронавирус, им в принципе по барабану, что происходит в театрах, в ресторанах, в школах, на улицах, в общественном транспорте и так далее... В Украине – полная ж*па! Во всех странах платили компенсации людям за то, что они сидели в локдауне. Там никто не голодал! А у нас народ – козел отпущения! Народу повышают тарифы, он должен сам решать проблемы своего жизнеобеспечения, народ должен сидеть дома и смотреть на пустые голые стены. Я считаю, что все, что производит украинская власть – это уничтожение здравых смыслов, уничтожение нашей нации, оскорбление граждан этой страны", – подчеркнула Егорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Снежана Егорова отличилась очередным заявлением об Украине, которое сделала после местных выборов. Артистка назвала страну "закрытым проектом", ведь, по ее словам, государства у народа не осталось. Также она проанализировала мимику президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что у него "психоз и невроз".