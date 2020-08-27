Скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова, которая ранее заявила, что на Майдане в Киеве в палатках делали аборты женщинам, оказывающим сексуальные услуги протестующим, назвала события Революции Достоинства "кровавым банкетом".

Так, по словам ведущей, она никогда не поддерживала Евромайдан и считает, что его организовали и проплатили "определенные круги людей", которые в последствии получили огромную финансовую прибыль. Об этом шла речь в прямом эфире Егоровой на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я никогда не была сторонницей государственного переворота, который происходил в нашей стране, в Киеве на Майдане в 2013 году. Все эти события формировались определенными кругами людей, проплачивались из их кармана. Поверьте мне, для того, чтобы такой "корпоративчик" всей стране устроить, его нужно оплатить: поставить сцены, привозить артистов, кормить людей, все это освещать. С самого начала этих, скажем так, исторических событий, я была категорически против и понимала, что добром это не закончится. Я знала, что все эти песнопения, пляски, прыжки на Майдане закончатся кровью", – заявила Егорова.

Снежана Егорова отличилась скандальным заявлением о Майдане Clutch.ua

Также она отметила, что Майдан в Украине был организован с целью обогатиться, и спустя почти 7 лет он не дал никаких положительных результатов для страны.

"Я четко видела тех людей, которые запускали эти процессы, и цель их была – обогатиться, запугать людей, страну. И сейчас, спустя почти 7 лет, мы видим результаты всех этих чаяний и усилий, которые эти люди так активно прилагали. Они не зря вкладывали в этот "кровавый банкет" свои деньги, потому что потом они вынули гораздо большую прибыль. На войне неплохо заработали. Как говорится – кому война, а кому мать родная", – добавила скандальная артистка.

Также она официально прокомментировала свои слова о том, что "украинские героя являются селюками".

"Хочу сделать официальное заявление: к солдатам, героям и армии мои слова не имели никакого отношения. Я не оправдываюсь", – подытожила Снежана Егорова.

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