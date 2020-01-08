"Его довели!" Джигарханян перестал узнавать свою семью

Известный актер Армен Джигарханян перестал узнавать людей. По словам актрисы Виталины Цымбалюк-Романовской мужчину довели до такого состояния, чтобы он вновь воссоединился со своей бывшей женой Татьяной Власовой.

Об этом она заявила во время шоу "Пусть говорят". По ее словам, он также перестал узнавать свою семью.

Армен Джигарханян

"Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно", — заявила Цымбалюк-Романовская.

При этом сама Власова считает, что во всем виновата Виталина. А Цымбалюк-Романовская утверждает, что Армена Борисовича у нее "увели" люди, которые хотят завладеть всеми его деньгами и имуществом.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что он находился в очень плохом состоянии, поэтому совсем не появлялся на публике. Однако в июне его сын показал фотографию, на которой Армен хорошо выглядел и отдыхал в кругу близких.

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