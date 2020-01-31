"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео

Украинская певица Катя Chilly представила начало своей конкурсной песни для Национального отбора на Евровидение-2020.

Видео было опубликовано на странице телеканала СТБ в Facebook.

Катя Chilly verge.zp.ua

На ролике артистка исполняет короткий фрагмент своей композиции, который мгновенно вызвал бурные обсуждения в сети.

В частности, в комментариях под публикацией пользователи раскритиковали пение Кати Chilly.

"А где же волшебная музыка, пение. Одни завывания", "Это прикол такой?", "Египетская сила... Вырви уши. Это что, Украина снова на последнем месте? Ужас", "Смотрите сначала без звука", – писали пользователи в сети.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал видео первых участников Евровидения-2020: на данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

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