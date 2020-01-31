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31 января • обновлено в 09:00
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"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео

2.2т
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Украинская певица Катя Chilly представила начало своей конкурсной песни для Национального отбора на Евровидение-2020.

Видео было опубликовано на странице телеканала СТБ в Facebook.

Катя Chilly

Катя Chilly

verge.zp.ua

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На ролике артистка исполняет короткий фрагмент своей композиции, который мгновенно вызвал бурные обсуждения в сети.

В частности, в комментариях под публикацией пользователи раскритиковали пение Кати Chilly.

"А где же волшебная музыка, пение. Одни завывания", "Это прикол такой?", "Египетская сила... Вырви уши. Это что, Украина снова на последнем месте? Ужас", "Смотрите сначала без звука", – писали пользователи в сети.

"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео
"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео
"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео
"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео
"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео
"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео
"Египетская сила..." Катю Chilly атаковали в сети из-за песни на Евровидение-2020. Видео

Ранее OBOZREVATEL опубликовал видео первых участников Евровидения-2020: на данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Украина
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Владимировичъ Игорь
Владимировичъ Игорь
Э, народ, отставить критиковать Катючилли. Я наблюдаю за ее удивительным творчеством с девяностых годов и спешу сообщить, что все ее творчество и есть непрерывное вытье, ор и завывание. Без исключений. При этом есть много олухов, которые это считают творчеством. Так что принимайте Катюху такой, как она есть и наслаждайтесь ее воплями, ревом и повизгиваниями. Она - наше достояние...
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