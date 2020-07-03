Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке: требует наказать "подонков"

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке на Киевщине,

Ефросинина отметила, что лично будет заниматься медицинским обследованием 25-летней Нели Погребицкой. Также ведущая берет под контроль ход расследования дела. Об этом она открыто написала на личной странице в Instagram.

Артистка, которая выступает за защиту прав женщин, встретилась с Погребицкой 2 июля. Несмотря на то, что с момента скандала в Кагарлыке прошло полтора месяца (инцидент произошел 24 мая), по словам Ефросининой пострадавшую до сих пор не обследовал врач-гинеколог – местные медики отказываются быть причастными к делу.

Ефросинина и Неля Погребицкая Instagram Маши Ефросининой

"Что чувствует женщина, когда ее жестоко насилуют на протяжении семи часов? На этот вопрос может ответить Неля Погребицкая. Двое полицейских попытались заставить Нелю подписать какую-то угодную им заяву (чтобы повысить показатели по раскрываемости). Она отказалась. Сперва ее избили, надев на голову противогаз, потом пытали 4 часа, приковали наручниками к батарее, а затем насиловали в течении семи часов как половым образом, так и разными предметами... Этих двух представителей правоохранительных органов сейчас держат в СИЗО, пока ведется следствие. Нелю до сих пор не осмотрел профессиональный гинеколог (местные врачи не захотели при ее обращении связываться с полицией)", – высказалась Ефросинина.

Она раскритиковала предыдущего адвоката, который вместо того, чтобы защищать интересы пострадавшей, "таскал ее по ток-шоу".

"Там ее называли шл*хой, самой спровоцировавшей изнасилование (приветики, наше, с*ка, беспощадно осуждающее общество, в котором миллионы женщин страдают от насилия, но из-за такого отношения к себе стыдятся об этом заявлять!). Нелей занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней встретиться. Ее медобследованием займусь я!" – поделилась телеведущая.

Также она добавила. что теперь лично будет контролировать ход расследования громкого дела и не позволит "умолчать" его и забыть. Маша Ефросинина подчеркнула, что будет требовать наказать виновных, обозвав их "подонками и животными".

Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке: требует наказать "подонков" Instagram Маши Ефросининой

Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке: требует наказать "подонков" Instagram Маши Ефросининой

Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке: требует наказать "подонков" Instagram Маши Ефросининой

Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке: требует наказать "подонков" Instagram Маши Ефросининой

"Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей в погонах! Я требую наказания этих подонков! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей, заявляю, что буду освещать каждый судебный шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия! Обещаю, я не дам этой истории быть замятой", – эмоционально подытожила Ефросинина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании, к которому были причастны сотрудники полиции. Руководство отдела полиции было отстранено, а сам отдел расформирован.

Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей. Им готовят сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.