Ефросинина откровенно пожаловалась на постоянный страх и усталость из-за ситуации в стране

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о страхе и усталости из-за ситуации с пандемией в стране.

Так, по словам знаменитости, она никогда в жизни не проводила столько времени с ощущением того, что нужно всего опасаться: дверных ручек, посещения юбилея родного человека или же заказа еды из ресторана. А теперь телеведущая живет в постоянном страхе, что может подхватить COVID-19 из-за несоблюдений людьми мер безопасности. Об этом Ефросинина сообщила на личной странице в Instagram.

"Сегодня внутри я чувствую усталость от постоянного страха – я никогда в своей жизни столько не проводила времени с ощущением, что надо всего опасаться: объятий, поцелуев, дверных ручек, пойти на юбилей к родному человеку, заказать еду в ресторане и отказаться от нее, видя, что курьер без маски и перчаток... Еще полгода назад даже в галлюцинациях мне бы не явилось, что можно встретиться с подругой на ужин и закончить его не опустошеенной бутылкой Пино Гриджио, а совместным походом сдать ПЦР "на всякий случай", – заявила телеведущая.

Ефросинина пожаловалась на постоянный страх и усталость из-за ситуации в стране (Instagram Маши Ефросининой)

Как пишет Ефросинина, стали болеть ее друзья и знакомые. И, как отметила телеведущая, ее раздражает чувство, когда в первую очередь она думает не о том, чтобы срочно привезти им лекарств и фруктов, а вспоминает, когда последний раз контактировала с ними.

"Стали болеть друзья и знакомые... И меня бесит чувство, что первым делом ты думаешь, не чтобы срочно привезти им из лекарств и фруктов, а когда, бляха, ты контактировал с ними... Бесит! Так не было, так не должно быть", – подытожила она.

Маша Ефросинина поделилась внутренними переживаниями из-за коронавируса (Instagram Маши Ефросининой)

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