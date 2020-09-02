Ефросинина о политике в Украине: у нас шовинистское общество, у женщин шансов нет

Телеведущая и журналистка Маша Ефросинина заявила, что не хочет идти в политику, так как украинское общество не готово к женщине при власти.

Она добавила, что в Украине не проголосуют за женщину-политика, так как у граждан – преимущественно патриархальный и шовинистский склад ума. Об этом шла речь в интервью в шоуменами Потапом и Позитивом в проекте 2POPODCAST на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Меня останавливает первая мысль: мальчики, ну кто проголосует за женщину в политике? Я не верю в это. Я абсолютно убеждена, что мы живем в шовинистском обществе. Путешествуя по городам и общаясь женщинами, я убедилась, что у женщины нет шансов. Ее зас*ут там, мы поймем весь патриархальный склад ума нашего общества. Голосуют за мужчин", – высказалась Ефросинина.

Маша Ефросинина дала откровенное интервью Потапу и Позитиву Пресс-служба MOZGI

Также звезда добавила, что украинцы пока не готовы видеть ни саму Машу, ни других женщин в роде президента страны или топового политика, она не видит смысла начинать эту деятельность.

"Поэтому дальше даже мыслей этих нет. По ситуации на сейчас считаю, что общество не готово и я не готова идти в политику", – подытожила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина рассказала о страхе и усталости из-за ситуации с пандемией в стране. По словам знаменитости, она никогда в жизни не проводила столько времени с ощущением того, что нужно всего опасаться.

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