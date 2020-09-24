Ефросинина – о Крыме: это моя фантомная боль уже 6 лет

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая родилась в Керчи, отреагировала на социальное видео о Крыме под названием "Всегда в сердце" и поделилась воспоминаниями о родине.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. По словам Ефросининой, она не может сдержать слез при упоминании о родине. Ведь Крым, как отметила телеведущая, это ее "фантомная боль" уже шесть лет (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Маша Ефросинина чувственно заговорила о Крыме (Instagram Маши Ефросининой)

"Я все это время не могу собраться с силами, чтобы поддержать эту акцию – смотрю видео, плачу и не получается ничего написать. Ведь я не могу одним словом ответить, что для меня Крым. Это моя родина! Это рыбалка с папой по воскресеньям, это процесс нарезки оливье с мамой, который я затягивала так надолго, чтобы успеть с ней наговориться... Крым – это самая счастливая моя юность. Моя подруга Чиба, с которой мы "рулили" в школе. Наша классная руководитель Татьяна Александровна, которая первая сказала мне, что я создана для сцены и чтения вслух литературных текстов. Крым – это Ялта, где я встретила Тимура. Крым – это Керчь, где уже 20 лет похоронен мой папа. Крым – это моя фантомная боль уже шесть лет", – поделилась телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина признавалась, что очень переживала, когда узнала об аннексии Крыма. Телеведущая вспомнила, что была тогда на третьем месяце беременности.