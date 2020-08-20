Ефремову снова стало плохо в суде: актеру вызвали скорую
Российскому актеру Михаилу Ефремову снова стало плохо в зале Пресненского суда, где рассматривается возбужденное в отношении него уголовное дело о смертельном ДТП.
Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов". По словам инсайдеров, артист начал терять сознание. Судья решил вызвать скорую помощь.
Напомним: впервые Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт.
На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо, и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт. 15 августа Ефремова выписали из больницы.Позже адвокат актера заявлял, что его жизни угрожает смертельная опасность – у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности, а также он страдает хронической прогрессивной болезнью легких.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.