Ефремову снова стало плохо в суде: актеру вызвали скорую

Российскому актеру Михаилу Ефремову снова стало плохо в зале Пресненского суда, где рассматривается возбужденное в отношении него уголовное дело о смертельном ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов". По словам инсайдеров, артист начал терять сознание. Судья решил вызвать скорую помощь.

Напомним: впервые Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт.

На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо, и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт. 15 августа Ефремова выписали из больницы.Позже адвокат актера заявлял, что его жизни угрожает смертельная опасность – у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности, а также он страдает хронической прогрессивной болезнью легких.

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