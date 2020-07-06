Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП: сколько лет грозит актеру

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач". По данным инсайдеров, обвинение артисту предъявлено по статье 264 ч. 4 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что по этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL: