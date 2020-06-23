Ефремову поставили жесткий диагноз: прав лишат до конца жизни

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в Москве, будучи в нетрезвом состоянии, диагностировали хронический алкоголизм.

Подобный диагноз является уважительной причиной для лишения его водительских прав пожизненно. Как пишет Telegram-канал Mash, об этом полиция намерена ходатайствовать перед судом.

Позже стало известно, что водительских прав Ефремова лишат на всю жизнь, об этом сообщила "Комсомольская правда" в Telegram.

Отметим, ранее психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.

"Его осмотрели психолог, психиатр и невролог. Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит. Заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден", – сообщил источник.

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