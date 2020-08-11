Ефремова судят за смертельное ДТП: актера впервые допросят, от него требуют 6,5 млн

В Москве состоится четвертое заседание по делу российского актера Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное ДТП.

Четвертое слушание проходит в Пресненском суде. Интересы актера защищает звездный адвокат Эльман Пашаев, адвокат со стороны потерпевших – Александр Добровинский. OBOZREVATEL следит за событиями в зале суда (смотрите видео в конце новости).

Ранее сообщалось, что в ходе слушания впервые допросят самого Ефремова. Ранее актер отказался признавать свою вину и заявил, что ничего не помнит.

Ефремов возле здания Пресненского суда Газета.Ру

По делу Михаила Ефремова подготовили первый гражданский иск за моральный ущерб. Старший сын погибшего Сергея Захарова требует 6,5 миллионов рублей. Это первый подобный иск в деле Ефремова, пишет Telegram-канал Baza.

Tеlegram-канал Baza

Накануне заседания Михаилу Ефремову стало плохо – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт.

Отметим, в ходе одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, спровоцировавшего аварию, находился именно Ефремов, хотя ранее эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, подтверждающее причастность российского актера к трагедии.

Всего на данный момент состоялось три слушания – 5, 6 и 7 августа.

Отметим, согласно материалам дела, которые обнародовали во время первого заседания, актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина. Кроме того, по словам инсайдеров, в машине артиста нашли следы гашишного масла и гашиш.

Также стало известно, что Михаил Ефремов был сам в своем автомобиле на момент аварии – согласно результатам экспертизы, внедорожник артиста был технически исправен, а версия, что за рулем якобы был не он, не соответствует действительности. Так, на подушке безопасности в автомобиле нашли следы ДНК Ефремова.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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