Ефремова приговорили к 8 годам колонии: где будет отбывать наказание
Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, доставлен в московское СИЗО-5 "Водник".
Об этом сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источники в московском управлении Федеральной службе исполнения наказаний. Артист проведет там несколько недель на изоляции.
В СИЗО Ефремов пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения. После вступления приговора в силу его доставят в исправительную колонию.
По неподтвержденным данным, это может быть мужская колония общего режима (ИК-6) в городе Коломна, Московская область.
Также отметим, Михаил Ефремов через четыре года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо смягчение вида наказания, пишет ТАСС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.