Ефремова приговорили к 8 годам колонии: где будет отбывать наказание

Елена Кордунова Люди 17:17, 8.09.2020

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, доставлен в московское СИЗО-5 "Водник".

Об этом сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источники в московском управлении Федеральной службе исполнения наказаний. Артист проведет там несколько недель на изоляции.

В СИЗО Ефремов пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения. После вступления приговора в силу его доставят в исправительную колонию.

Михаила Ефремова увели из зала суда в наручниках .
LifeShot (скриншот видео)

По неподтвержденным данным, это может быть мужская колония общего режима (ИК-6) в городе Коломна, Московская область.

Также отметим, Михаил Ефремов через четыре года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо смягчение вида наказания, пишет ТАСС.

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