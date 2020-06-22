Ефремова после смертельного ДТП вырежут из сериала про вампиров

Российского актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП с его участием вырежут из сериала "Вампиры средней полосы", однако отменять кинопремьеры пока не собираются.

Как пишет "КП", съемки указанного сериала начались в Смоленской области еще до пандемии коронавируса. Однако теперь его уберут из проекта, несмотря на главную роль.

Ефремов в сериале "Вампиры средней полосы" kp.ru

"Жду, пока мы начнем переснимать "Вампиров средней полосы". Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодного времени года – без зелени. Тогда и начнем снимать натуру", – рассказал Дмитрий Лысенков, который снимался в проекте.

Издание предполагает, что роль могут вернуть Юрию Стоянову, который пробовался на нее и снимался в пилотной серии.

Стоит отметить, что в январе Ефремова утвердили на роль в сериале вместо Стоянова.

Помимо этого, в 2020 году должны состоятся две полнометражные премьеры с участием Михаила Ефремова: спортивно-фантастический экшн "Вратарь галактики" с бюджетом 1 миллиард рублей, прокат которого планируется и в США, а также фэнтези "Конек-горбунок" с бюджетом 800 миллионов рублей. В первой картине актер сыграл полицейского, во второй – царя.

Ефремов в роли царя в фильме Конек-горбунок kp.ru

PR-директор кинокомпании СТВ Наталия Москальонова отметила, что убирать ленты из проката пока никто не планирует.

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