Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, перевели из СИЗО в колонию общего режима №4 в Белгородской области.

Об этом сообщает издание "Интерфакс". По словам инсайдеров, по прибытии артиста поместили в карантинное отделение на срок до 15 суток, где с осужденным проведут "профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Михаил Ефремов АГН "Москва"

В ведомстве добавили, что после карантина "специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания".

"По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест", – уточнили в службе исполнения наказаний.

Напомним, что ранее росСМИ распространили информацию о том, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов исчез по пути в колонию. Но как оказалось, это фейк.

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