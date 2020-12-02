Ефремова перевели из СИЗО в исправительную колонию
Российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, перевели из СИЗО в колонию общего режима №4 в Белгородской области.
Об этом сообщает издание "Интерфакс". По словам инсайдеров, по прибытии артиста поместили в карантинное отделение на срок до 15 суток, где с осужденным проведут "профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В ведомстве добавили, что после карантина "специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания".
"По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест", – уточнили в службе исполнения наказаний.
Напомним, что ранее росСМИ распространили информацию о том, что осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов исчез по пути в колонию. Но как оказалось, это фейк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.