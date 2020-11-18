Ефремова могут помиловать: начался процесс примирения с семьей погибшего в ДТП
Адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин договорился о перемирии с потерпевшими в деле о смертельном ДТП.
Защитник артиста уже провел встречу с представляющим другой стороны Александром Добровинским, пишет "Комсомольская правда".
Так, они обсудили суд, который пройдет 23 ноября. По словам Алешкина, у Захаровых больше не должно быть претензий к Ефремову.
"Все материальные затраты он возместил, письменные извинения принес. Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки", – отметил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Стало известно, в каких условиях отбывает наказание Ефремов.