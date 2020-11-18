Ефремова могут помиловать: начался процесс примирения с семьей погибшего в ДТП

Адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин договорился о перемирии с потерпевшими в деле о смертельном ДТП.

Защитник артиста уже провел встречу с представляющим другой стороны Александром Добровинским, пишет "Комсомольская правда".

Так, они обсудили суд, который пройдет 23 ноября. По словам Алешкина, у Захаровых больше не должно быть претензий к Ефремову.

Адвокат Ефремова договорился о перемирии с потерпевшими 112 канал

"Все материальные затраты он возместил, письменные извинения принес. Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки", – отметил адвокат.

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