Ефремова доставили в суд по делу о смертельном ДТП: все о заседании онлайн

Российского актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП, доставили в Таганский суд, где ему будет избрана мера пресечения.

Так, в ходе заседания следствие попросило о домашнем аресте артиста (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Михаил Ефремов Фото: tvc.ru

Ефремов в зале суда заявил, что согласен на домашний арест, а также высказался о случившемся ДТП.

"Это все, конечно, чудовищно произошло", – сказал он.

"Актер Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей", – заявил прокурор в суде.

К слову, на заседание артиста вели в наручниках, а лицо он прятал за темными очками и медицинской маской. На вопрос журналистов, признает ли он вину, Ефремов покивал головой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.