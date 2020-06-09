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9 июня • обновлено в 19:53
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Ефремова доставили в суд по делу о смертельном ДТП

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Российского актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП, доставили в суд, где ему будет избрана мера пресечения.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости". По словам инсайдеров, следствие будет просить о домашнем аресте артиста (видео смотрите ниже).

Ефремова доставили в суд по делу о смертельном ДТП

Отмечается, что Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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