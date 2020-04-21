Ефремов жестко высмеял российскую власть из-за карантина

Популярный российский актер Михаил Ефремов зачитал стих поэта Орлуши "Черный QR", посвященный введению пропускного режима в Москве. В произведении он высмеял власть РФ и сравнил происходящее с антиутопиями писателя Джорджа Оруэлла.

Видео опубликовано на Youtube-канале "Новая газета" (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Михаил Ефремов Скриншот из видео

Ефремов в стихе высказался о действиях нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина.

"Что к слежке всеобщей наметился крен.

Запреты введут, а отменят их – хр*н.

Ошейником станет QR-ная справка.

И правят Москвой уже Оруэлл и Кафка", - читает артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.

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