Ефремов заговорил о последствиях смертельного ДТП
Российский актер Михаил Ефремов, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в Москве, попросил судить его по закону.
Об этом сообщил коллега Ефремова, актер Иван Стебунов, оказавшийся на месте происшествия, пишет "КП".
"Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю – "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", – рассказал Стебунов.
Он также подчеркнул, что Ефремова никто не собирается "отмазывать" и он ответит "за все, что натворил".
"Да. Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", – заверил Стебунов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.