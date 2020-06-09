Российский актер Михаил Ефремов, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в Москве, попросил судить его по закону.

Об этом сообщил коллега Ефремова, актер Иван Стебунов, оказавшийся на месте происшествия, пишет "КП".

Ефремов попросил судить его по закону после смертельного ДТП Фото: kyiv.ukrainianwall.com

"Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю – "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", – рассказал Стебунов.

Он также подчеркнул, что Ефремова никто не собирается "отмазывать" и он ответит "за все, что натворил".

Стебунов заявил, что Ефремова не будут "отмазывать"

"Да. Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", – заверил Стебунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

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