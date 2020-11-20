Ефремов выплатил долг за похороны погибшего в ДТП Захарова

Российский актер Михаил Ефремов выплатил 111 тысяч рублей долга за похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием.

Так, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский потребовал возврата этих денег в иске, который подал уже после оглашения приговора актеру и подачи апелляции. Заседание по иску было назначено на 23 ноября, однако представители Ефремова перевели эту сумму заранее. Об этом сообщает издание Starhit.

"Все деньги мы перевели, они должны были поступить на счет. Поэтому со стороны потерпевших скорее всего будет отказ от иска, так как больше никаких претензий к нам у них быть не должно", – сообщил адвокат актера Петр Хархорин.

Михаил Ефремов iz.ru

Отмечается, что гражданская супруга погибшего Ирина Стерхова не была включена в число пострадавших по данному делу, но Ефремов планирует выплатить компенсацию и ей, и матери Захарова. Хархорин рассказал, что пока этому препятствует проблема с оформлением доверенности на пользование средствами артиста.

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