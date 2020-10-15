Ефремов выплатил 1 млн рублей старшему сыну погибшего в ДТП Захарова

Российский актер Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего по его вине водителя Сергея Захарова Виталию.

Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на представителя потерпевшего Сергея Аверцева. По словам правозащитника, артист выплатил все 800 тысяч рублей, которые были назначены судом. Всего Виталий Захаров получил 1 млн рублей, так как еще до приговора Ефремов выплатил ему 200 тысяч рублей компенсации.

"Ефремов выплатил все, назначенное судом – это 800 тысяч рублей. Кроме того, еще до приговора мы получили как компенсацию от него 200 тысяч рублей. Итого мой доверитель получил 1 млн рублей. Захаров в целом удовлетворен размером компенсации. Изначально мы требовали гораздо больше – 7,5 млн рублей. Именно эту сумму мы считали адекватной компенсацией. Но в России компенсации за моральный вред обычно небольшие, и для нашей страны итоговая сумма довольно значительная", – заявил Аверцев.

Михаил Ефремов itoday.ru

Адвокат Виталия также добавил, что против смягчения наказания актеру. Сейчас сын погибшего удовлетворен наказанием, который назначил суд.

"Было подано несколько апелляционных жалоб адвокатами Ефремова и им самим. В одной из них содержится просьба даже заменить ему наказание на условный срок. Однозначно мы против смягчения наказания артисту... Виталий удовлетворен наказанием, назначенным судом первой инстанции: восемь лет реального срока лишения свободы в колонии общего режима. Мы также настаиваем на уведомлении Захарова о возможном смягчении наказания Ефремову, досрочном освобождении и отпусках", – подытожил Аверцев.

Михаил Ефремов gazeta.ru

Напомним, ранее во время одного из заседаний суда трое пострадавших – вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын – потребовали от артиста компенсацию в один рубль (36 копеек). Старший сын погибшего Виталий попросил 7 млн ​​рублей (2,5 млн грн), но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей (290 тысяч грн).

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