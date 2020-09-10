Ефремов назвал свой приговор "подставой" от адвоката: почему он не смог защитить актера

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в "подставе" и указал, что не был готов к такому приговору. В то же время в окружении актера предположили, что Пашаев мог не справиться с защитой Ефремова сознательно из-за личной трагедии.

По словам Ефремова, юрист обещал ему другой исход судебного процесса и артист не понимает, почему Пашаев до сих пор занимается его делом. Об этом шла речь в интервью Михаила Ефремова изданию "МК".

Более того, семья адвоката ранее погибла в ДТП из-за пьяного водителя, что якобы могло повлиять на его отношение к делу.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он", – высказался актер.

Ефремов и Пашаев в зале суда. РИА Новости

Российский артист указал, что он планирует оспаривать решение суда, однако Пашаев настаивает на подаче апелляционной жалобы в последний день разрешенного срока. Ефремов считает такое решение сомнительным и странным.

"Он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно... Спросите у супруги, почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?" – подытожил Михаил Ефремов.

В свою очередь, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов высказал мнение, что адвокат превратил суд над актером в фарс. Он предположил, что не исключено, что это было сделано по каким-то личным мотивам.

"Со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу – такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких… Приговор мог быть помягче, и лишние 2-3 года из объявленных восьми – прямая заслуга адвоката", – высказался Грымов.

Отметим, 8 сентября, после оглашения приговора в суде, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять суток на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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