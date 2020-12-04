Ефремов в тюрьме может получить "хлебную" должность с зарплатой

В СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов может занять солидную должность в белгородской колонии, где он будет отбывать наказание. Так, артист может работать заведующим клуба.

Это связано с тем, что скоро другой заключенный, который занимает эту должность, выйдет на волю и место будет свободно. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Согласно источнику, в колонии эту работу называют "блатной", так как за нее платят неплохие деньги. В случае, если Ефремов станет завклуба, то ежемесячно сможет получать 11 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

Михаил Ефремов может получить солидную должность в СИЗО МБХ медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о том, что осужденный российский актер Михаил Ефремов "исчез" по пути в колонию.