Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве: как отреагировали дети актера

Дети актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, прокомментировали инцидент.

Так, старший сын Ефремова Никита назвал большой трагедией аварию с участием отца. В то же время дочь артиста Анна-Мария отреагировала более неоднозначно, указав на личной странице в Instagram, что узнала об этом от журналисто.

Михаил и Никита Ефремовы Uznayvse.ru

По словам Никиты Ефремова, после случившегося он находился на эмоциях и не мог полноценно прокомментировать инцидент.

"Это большая трагедия. Вся ситуация больно отзывается", – рассказал Никита Telegram-каналу Mash.

Аудиозапись разговора с Никитой Ефремовым:

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Дочь Ефремова и актрисы Ксении Качалиной, 19-летняя Анна-Мария, в свою очередь, опубликовала в Instagram запись о том, что журналисты ей сообщили об аварии.

"Сидишь такая, играешь на компьютере, и тут тебе сообщают, что "твой батя чуть только что не разбился на автомобиле. Впрочем, ничего нового", – отметила Анна Мария.

Instagram @amefremova

Instagram @amefremova

Как сообщал OBOZREVATEL, о ДТП с участием Михаила Ефремова стало известно вечером 8 июня. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

Водитель второго автомобиля Сергей Захаров в тяжелом состоянии был госпитализирован в институт имени Склифосовского. У мужчины диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травму внутренних органов. Утром 9 июня, Захаров скончался от внутреннего кровотечения в реанимации.