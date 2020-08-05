Ефремов требует наказать адвоката за оскорбления: Добровинский назвал его "свиньей"
Российский актер Михаил Ефремов, который в июне устроил масштабное ДТП со смертельным исходом, просит наказать адвоката семьи погибшего Сергея Захарова Александра Добровинского за оскорбления.
Об этом знаменитость заявил во время рассмотрения дела в Пресненском суде в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
"Он в прошлый раз на камеры сказал, что я "подхрюкивал в суде". Мне, как болельщику "Спартака", это не обидно, но трех моих несовершеннолетних детей дразнят!" – подчеркнул Ефремов.
Адвокат актера Эльман Пашаев подтвердил слова звезды. Он рассказал, что однажды дети спросили его: "А почему папу свиньей назвали?". Пашаев возмущен, что это показали по телевизору.
"Это просто недопустимо! Хоть он это сказал не в зале заседаний, а возле суда, но это же дети смотрят!" – добавил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.