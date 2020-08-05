Ефремов требует наказать адвоката за оскорбления: Добровинский назвал его "свиньей"

Российский актер Михаил Ефремов, который в июне устроил масштабное ДТП со смертельным исходом, просит наказать адвоката семьи погибшего Сергея Захарова Александра Добровинского за оскорбления.

Об этом знаменитость заявил во время рассмотрения дела в Пресненском суде в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

"Он в прошлый раз на камеры сказал, что я "подхрюкивал в суде". Мне, как болельщику "Спартака", это не обидно, но трех моих несовершеннолетних детей дразнят!" – подчеркнул Ефремов.

Адвокат актера Эльман Пашаев подтвердил слова звезды. Он рассказал, что однажды дети спросили его: "А почему папу свиньей назвали?". Пашаев возмущен, что это показали по телевизору.

"Это просто недопустимо! Хоть он это сказал не в зале заседаний, а возле суда, но это же дети смотрят!" – добавил адвокат.

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