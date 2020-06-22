Ефремов сел пьяным за руль в день ДТП из-за звонка друга из Украины, – адвокат
Российский актер Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии в день смертельного ДТП, потому что его попросил о срочной помощи друг, который тогда находился в Украине.
Такое мнение высказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Он также добавил, что человек, которому пытался помочь актер – известная личность, пишет "Собеседник".
"Сейчас многие Ефремова осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль. На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете", – рассказал Пашаев.
Он также подчеркнул, что у друга Ефермова были серьезные проблемы – его мать и супруга оказались в больнице.
"Он сообщил Михаилу, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник, Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга", – добавил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.