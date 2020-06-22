Ефремов сел пьяным за руль в день ДТП из-за звонка друга из Украины, – адвокат

Ева Романова Люди 14:30, 22.06.2020

Российский актер Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии в день смертельного ДТП, потому что его попросил о срочной помощи друг, который тогда находился в Украине.

Такое мнение высказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Он также добавил, что человек, которому пытался помочь актер – известная личность, пишет "Собеседник".

"Сейчас многие Ефремова осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль. На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете", – рассказал Пашаев.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
"СтарХит"

Он также подчеркнул, что у друга Ефермова были серьезные проблемы – его мать и супруга оказались в больнице.

"Он сообщил Михаилу, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник, Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга", – добавил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

  • Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".

  • Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.

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