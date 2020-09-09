Ефремов рассказал про условия своего заключения
Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, рассказал про условия своего заключения. Артиста поместили в карантинную камеру вСИЗО №5 "Водник".
Подробностями Ефремов поделился с членом ОНК Москвы Борисом Клином, передает издание "КП". По словам актора, в СИЗО он был доставлен в 16:00. Врачи измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. После чего он поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.
Как отметил Клин, артист выглядел спокойным. Ефремов также сообщил, что поужинал вареной селедкой с пюре.
"Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил", – процитировал актера правозащитник.
Отмечается, что Михаил Ефремов пробудет в карантинной камере в СИЗО №5 "Водник" десять суток. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро в, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.