Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, рассказал про условия своего заключения. Артиста поместили в карантинную камеру вСИЗО №5 "Водник".

Подробностями Ефремов поделился с членом ОНК Москвы Борисом Клином, передает издание "КП". По словам актора, в СИЗО он был доставлен в 16:00. Врачи измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. После чего он поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.

Ефремов рассказал про условия своего заключения. uainfo.org

Как отметил Клин, артист выглядел спокойным. Ефремов также сообщил, что поужинал вареной селедкой с пюре.

"Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил", – процитировал актера правозащитник.

Отмечается, что Михаил Ефремов пробудет в карантинной камере в СИЗО №5 "Водник" десять суток. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

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