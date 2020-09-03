Ефремов признал свою вину в ДТП: актеру озвучат срок в суде. Подробности

Российский актер Михаил Ефремов. который устроил в Москве смертельную аварию, признал свою вину в суде.

Артисту, который ранее заявлял, что не помнит событий в день ДТП и не признает себя виновным, должны 3 сентября озвучить предварительную меру наказания в Пресненском суде. OBOZREVATEL следит за трансляцией заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", – заявил Ефремов в самом начале заседания.

Отметим, в ходе заседания запланированы прения сторон, а также прокурор должен озвучить срок, запрашиваемый для актера.

Напомним, пострадавшая сторона, родственники погибшего в аварии Сергея Захарова ранее требовали максимального наказания для Ефремова.

Во время предыдущего заседания актер обратился к судье с просьбой отправить его в психиатрическую клинику для восстановления памяти. Однако Ефремову отказали.

Позже Михаил Ефремов попросил назначить экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности его автомобиля. Артист также заявил, что никогда не садился пьяным за руль.

"Я тогда признал вину в аварии, потому что был с похмелья нервным. Я не виноват в ДТП", – заявлял актер.

Помимо этого, во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказывали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, был именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский публиковал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии.

Также в суде было озвучено причину смерти водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова – потерпевший скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. 19 августа планировали допросить актера о том, что случилось в день аварии.

20 августа Пашаев предоставил в суде секретного свидетеля, который утверждал, что из автомобиля Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!