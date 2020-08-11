Ефремов потерял сознание во время суда по ДТП: актера госпитализировали. Видео

Юля Ухина Люди 15:00, 11.08.2020 Обновлено: 15:41, 11.08.2020

Российского актера Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, где проходило заседание по его делу. Так, артисту резко стало плохо, он потерял сознание.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot. На нем видно, как Ефремова выносили к скорой на носилках (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Михаила Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали в одну из больниц", – сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. К слову, судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера отложено на 12 августа.

Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова (фото – Михаил Макеев / КП)

Накануне заседания Михаилу Ефремову стало плохо – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт.

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